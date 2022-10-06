Олаф Шольц заявил, что ЕС обсудит стратегию ограничения последствий конфликта на Украине

Страны Европейского союза (ЕС) обсудят в Праге стратегию ограничения последствий конфликта на Украине для мирового сообщества. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, передает ТАСС.

«Для нас важную роль будет играть то, как мы можем ограничить последствия этого нападения для мирового сообщества. Если мы сейчас задумаемся о странах Африки и Азии, то для многих речь идет о голоде. Хорошо, что нам удалось осуществить экспорт [зерновых]», — сказал он.

По словам Шольца, Евросоюз также обсудит вопрос обеспечения безопасности энергоснабжения для всех стран и резкого снижения цен на энергоносители. «Это мы обсудим в различных форматах сегодня и завтра», — подчеркнул канцлер.

Ранее Шольц заявил, что власти ФРГ исправили ошибки последних десятилетий, которые заключались в отсутствии в стране инфраструктуры для импорта газа.