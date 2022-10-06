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Расстегнутые пуговицы стали причиной критики блогерши в общественном транспорте

Расстегнутые джинсы блогерши Kittyorkatherine сочли неуместными для поездки на транспорте

Кадр: @kittyorkatherine / TikTok

Наряд блогерши с никнеймом Kittyorkatherine стал причиной для критики, поскольку его сочли неуместным для появления в транспорте. Соответствующий ролик она опубликовала в своем TikTok-аккаунте.

На размещенных кадрах девушка предстала во время поездки на поезде в облегающем черном топе с глубоким вырезом и с лентой на шее. Кроме того, она сделала контрастный макияж, нарисовав стрелки на веках и накрасив губы темной помадой. При этом юзерша показала, что две верхние пуговицы ее джинсов остались незастегнутыми.

«На мне были расстегнутые и подвернутые в районе пояса брюки, потому что так модно. Однако один старик подошел ко мне и сказал, что у меня расстегнута ширинка и что я одета неуместно для поездок в общественном транспорте», — заявила автор видео.

В свою очередь зрители поддержали девушку. «Теперь у нас есть дресс-код для общественного транспорта?», «Почему люди считают, что вправе говорить подобные вещи?», «Тебе идет этот стиль», — прокомментировали они.

В сентябре сообщалось, что блогершу с никнеймом lolovetalk выгнали из ресторана во время медового месяца за непристойный наряд. Девушка рассказала, что во время свадебного путешествия в Доминиканской Республике посетила заведение, персонал которого попросил ее удалиться. Причиной послужило ее платье длины мини с вырезами в районе груди и живота, обнажавшими тату.

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Алина Гостева
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