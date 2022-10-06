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Названа оскорбительная для семьи усопшего одежда на похороны

Woman's Day: облегающая одежда может оскорбить семью усопшего на похоронах

Фото: adrianna geo / Unsplash

Редакторы портала Woman's Day назвали неподходящую для похорон одежду, поскольку она может оскорбить семью усопшего. Соответствующий материал появился на сайте издания.

В первую очередь, эксперты призвали читателей не надевать на похороны одежду, оголяющую живот и декольте. Также не рекомендуется появляться на траурных мероприятиях в облегающих нарядах, оформленных прозрачными или полупрозрачными вставками на спине, груди и ногах.

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Помимо прочего, для похорон не подойдут вещи длины мини, необычного кроя, яркой цветовой гаммы и украшенные обилием декора. Вдобавок, по мнению специалистов, неуместным будет прийти на поминки в повседневных предметах гардероба, например, в джинсах и свитере.

В заключение авторы материала отметили, что на похоронах следует соблюдать определенной дресс-код. Так, универсальный траурный образ составляют черные вещи из непрозрачной ткани и закрывающие ноги, грудь и руки, уточняют журналисты.

В июне дизайнер и академик в области моды Пиа Интерланди (Dr Pia Interlandi) назвала лучшую одежду для захоронения скончавшихся близких людей. По словам Интерланди, раньше умерших хоронили в специальном погребальном костюме — саване, который представлял собой тунику или ночную рубашку. Эксперт пояснила, что данная традиция сохраняется и в наши дни, однако применяется с учетом сохранения комфорта умершего. По этой причине для создания своих коллекций погребальной одежды дизайнер использует ткани из шелка и шерсти. Она пояснила, что данные текстильные полотна являются биоразлагаемыми и содержат белковые волокна, аналогичные тем, что присутствуют в теле человека.

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Карина Черных
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Названа оскорбительная для семьи усопшего одежда на похороны
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