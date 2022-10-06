Стало известно о проблемах с добычей газа на крупнейшем месторождении в ЕС

Bloomberg назвал добычу газа на Гронингенском месторождении в Нидерландах невозможной

Гронингенское месторождение в Нидерландах могло бы полностью восполнить дефицит газа в ЕС. Однако добыча там невозможна, поскольку бурение приводило к неоднократным землетрясениям, пишет Bloomberg.

Нидерланды на этом крупнейшем месторождении газа в ЕС могут добывать примерно на 50 миллиардов кубометров в год больше, чем в настоящее время. Но есть проблемы: из-за позиции местных жителей власти отказывались от планов по увеличению добычи. Недавно стало известно о консервации месторождения.

Премьер-министр Марк Рютте не исключал использование Гронингена, но «только в крайнем случае». К дальнейшей разработке месторождения призвал комиссар ЕС по внутреннему рынку Тьерри Бретон.

У Гронингена достаточно неиспользованных мощностей, чтобы уже этой зимой заменить большую часть топлива, которое Германия когда-то импортировала из России, отмечает издание. Месторождение было открыто в 1959 году, поставки топлива в Европу начались в 1963-м. Даже по прошествии полувека в резервах все еще находится около 450 миллиардов кубометров извлекаемого газа на сумму около одного триллиона долларов.

В 2012 году из-за Гронингена произошло землетрясение магнитудой 3,6, в результате которого были поданы тысячи исков о материальном ущербе. Более 127 тысяч домов получили повреждения.