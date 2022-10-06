Сообщение о создании призывных пунктов в супермаркетах оказалось недостоверным

Информация о создании призывных пунктов в супермаркетах Воронежа не подтвердилась

Сообщение о том, что власти захотели создать призывные пункты в супермаркетах Воронежа, оказалось недостоверным.

В начале октября в соцсетях начали распространяться публикации, в которых утверждалось, что мэр Воронежа Вадим Кстенин обратился к владельцам торговой сети X5 Retail Group с просьбой оборудовать мобильные призывные пункты в магазинах «Пятерочка» и «Перекресток». Одна из первых появилась в группе «Воронежские объявления — новости» в «Одноклассниках» 5 октября.

Сообщение сопровождалось сканом письма, якобы направленного Кстениным представителям X5 Retail Group. В нем говорилось, что такие меры требуется принять в целях предотвращения срыва плановых мероприятий в рамках частичной мобилизации, объявленной в стране по указу президента России Владимира Путина 21 сентября.

При этом на письме стоит дата 3 августа 2022 года, что противоречит утверждению о том, что направлено оно было после объявления частичной мобилизации. Кроме того, в публикации сообщается, что документ был прислан одним из подписчиков группы, однако его имя или какие-либо другие данные о нем не уточняются, что может свидетельствовать о недостоверности сообщенной источником информации.

Сам Кстенин в беседе с «Вести Воронеж» опроверг информацию о своей просьбе развернуть призывные пункты в воронежских супермаркетах. По его словам, в настоящее время в городе нет необходимости в создании мобильных призывных пунктов, а мобилизация проходит в плановом порядке.

Градоначальник также указал на то, что в распространяемом в соцсетях письме допущены ошибки, а бланк, на котором оно написано, не соответствует используемому мэрией образцу. В частности, в письме неправильно указаны телефонные номера, а номер исходящего документа приводится в другом формате. Кроме того, Кстенин отметил, что его подпись на бумаге также была подделана недостаточно качественно.

Публикация не получила широкого распространения в СМИ и соцсетях. При этом сообщения с опровержением данной информации активно публиковали СМИ (региональная версия KP.RU, «МК», портал «Новости Воронежа») и паблики в соцсетях (1, 2, 3).