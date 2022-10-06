Находившегося в розыске россиянина задержали за угрозу взорвать здание УФСБ

В Ярославле находившегося в розыске мужчину задержали за угрозу взорвать здание УФСБ

В Ярославле задержали находившегося в розыске мужчину, угрожавшего взорвать здание регионального управления ФСБ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ.

По данным спецслужбы, примерно в 15:30 3 октября на телефон дежурного управления поступил звонок. Неизвестный мужчина представился террористом и сказал, что собирается взорвать здание УФСБ.

Силовики установили личность звонившего: им оказался ранее судимый россиянин. В 2015 году он привлекался к ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, спустя три года — за заведомо ложное сообщение об акте терроризма, в 2019 году — за угрозу убийством. Выяснилось, что на момент задержания он был в федеральном розыске за нарушение запретов в течение испытательного срока в связи с осуждением за угрозу убийством в 2021 году.

Мужчина уточнил, что позвонил в УФСБ для того, чтобы проверить эффективность работы сотрудников. «Хотел убедиться, что ФСБ реагирует на такие звонки, проверить, смогут ли они меня быстро найти… Работой ФСБ остался доволен, ребята справились четко и очень оперативно», — рассказал он на допросе.

В отношении него возбудили дело о заведомо ложном сообщении о теракте. Скоро ему предъявят обвинение.