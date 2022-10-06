В Петербурге 37-летнего иностранца отправили в СИЗО за оскорбление русских в автобусе

Приморский районный суд Петербурга отправил в СИЗО до 3 декабря гражданина одной из стран ближнего зарубежья Ихлоса Сапарбаева, обвиняемого в возбуждении ненависти и вражды по национальному признаку. Об этом в четверг, 6 октября, Ленте.ру сообщила официальный представитель объединенной пресс-службы судов региона Дарья Лебедева.

Он полностью признал вину и просил поместить его под домашний арест, однако суд не удовлетворил это требование.

По данным инстанции, около 20:30 вечера 2 октября нетрезвый иностранец, находясь в автобусе, в присутствие других пассажиров стал положительно высказываться о «враждебных действиях группы лиц "нерусские", направленных против группы лиц "русские"». Его речь с оскорблениями попала на видео и после публикации в сети вызвала общественный резонанс.

Как уточнили «Ленте.ру» в пресс-службе ГУМВД по Петербургу и Ленобласти, 37-летний мигрант был оперативно задержан. «При виде полиции правонарушитель сразу приступил к деятельному раскаянию, продолжил каяться и в отделе полиции», — добавили в ведомстве.

Выяснилось, что в июне его уже задерживали за появление в общественном месте в пьяном виде. Известно, что на жизнь мужчина зарабатывал частным ремонтом и отделкой квартир.