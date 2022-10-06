Два самца альбатроса создали семью из-за нехватки самок

В Новой Зеландии самец альбатроса создал пару с другим самцом из-за нехватки самок

В Новой Зеландии самец альбатроса из-за нехватки самок создал семью с другим самцом, сообщается на YouTube-канале BBC News.

В программе «Frozen Planet II» британский телеведущий и натуралист Дэвид Аттенборо представил зрителям 14-летнего самца альбатроса, находящегося в поиске пары. В какой-то момент птица обратила внимание на самку, приземлилась рядом с ней и начала демонстрировать свою заинтересованность с помощью широко расправленных крыльев. Однако самка привлекла не только главного героя выпуска, но и двух других самцов, которые его отогнали.

Улетев, альбатрос снова приземлился неподалеку. Спустя мгновение к нему присоединился еще один самец, который попытался привлечь его внимание и начал за ним ухаживать. Вместо того чтобы улететь на поиски другой самки, альбатрос принял ухаживания самца.

Аттенборо объяснил, что подобное происходит из-за нехватки самок. Они часто становятся жертвами промышленного рыболовства и погибают в сетях, когда отправляются добывать пищу. Натуралист добавил, что самцы могут прожить вместе всю оставшуюся жизнь.

В Новой Зеландии весна начинается в сентябре и продолжается до конца ноября. В этот же период у животных наступает брачный период.

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