Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Два самца альбатроса создали семью из-за нехватки самок

В Новой Зеландии самец альбатроса создал пару с другим самцом из-за нехватки самок

Кадр: видео BBC

В Новой Зеландии самец альбатроса из-за нехватки самок создал семью с другим самцом, сообщается на YouTube-канале BBC News.

В программе «Frozen Planet II» британский телеведущий и натуралист Дэвид Аттенборо представил зрителям 14-летнего самца альбатроса, находящегося в поиске пары. В какой-то момент птица обратила внимание на самку, приземлилась рядом с ней и начала демонстрировать свою заинтересованность с помощью широко расправленных крыльев. Однако самка привлекла не только главного героя выпуска, но и двух других самцов, которые его отогнали.

Улетев, альбатрос снова приземлился неподалеку. Спустя мгновение к нему присоединился еще один самец, который попытался привлечь его внимание и начал за ним ухаживать. Вместо того чтобы улететь на поиски другой самки, альбатрос принял ухаживания самца.

Материалы по теме:
Мохнатый сослуживец Шесть умильных животных, освоивших человеческие профессии
Мохнатый сослуживецШесть умильных животных, освоивших человеческие профессии
12 марта 2017
Невероятные приключения Джоджо. Дельфин-одиночка наводил страх на туристов. Как дружба с человеком изменила его жизнь
Невероятные приключения Джоджо.Дельфин-одиночка наводил страх на туристов. Как дружба с человеком изменила его жизнь
31 августа 2021

Аттенборо объяснил, что подобное происходит из-за нехватки самок. Они часто становятся жертвами промышленного рыболовства и погибают в сетях, когда отправляются добывать пищу. Натуралист добавил, что самцы могут прожить вместе всю оставшуюся жизнь.

В Новой Зеландии весна начинается в сентябре и продолжается до конца ноября. В этот же период у животных наступает брачный период.

Ранее сообщалось, что однополая пара в США приютила пса, которого прежние хозяева оставили из-за приставаний к другим кобелям. Стив Николс и его партнер Джон Уинн были тронуты, когда узнали о тяжелом положении кобеля-гея по кличке Феско.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Дмитриева
Обсудить
Последние новости
Матвиенко назвала условие прекращения военных действий на Украине
Лукашенко запретил ценам расти
Ведущих артистов балета Большого театра отстранили от выступлений
Названа стоимость всех небоскребов «Москва-Сити»
Раскрыта причина спутанности сознания при COVID-19
67-летняя россиянка инсценировала свое похищение из-за кредитов
Минобороны заявило о неудачной попытке ВСУ возобновить наступление под Купянском
Депутат бундестага отправилась Киев для изучения вопроса поставки танков
Лукашенко возмутила несправедливость уровня жизни военных и торговцев
Кремль оценил решение ЕС о потолке цен на российскую нефть
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.