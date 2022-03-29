Брошенного хозяевами пса-гея приютила однополая пара

Однополая пара забрала из приюта брошенную владельцами собаку-гея

Однополая пара в США приютила пса, которого прежние хозяева оставили из-за приставаний к другим кобелям. Об этом сообщает News 18.

Стив Николс и его партнер Джон Уинн были тронуты, когда узнали о тяжелом положении кобеля-гея по кличке Феско. Пса бросили прежние владельцы после того, как он проявил интерес к другому кобелю.

«Это была одна из самых глупых вещей, о которых я когда-либо слышал. Это просто стайное поведение», — прокомментировал Николс поседение собаки. Феско забрали из приюта и переименовали в Оскара в честь известного писателя Оскара Уайлда.

Николс рассказал, что прежние хозяева не заботились о собаке. У пса были паразиты, и он не был стерилизован. Тем не менее, Оскар, по его словам, — милый пес. Он спокойный и реагирует на команды.

Эксперты по животным говорят, что собаки забираются на сородичей, чтобы демонстрировать доминирование.

Ранее сообщалось, что в голландском зоопарке пара пингвинов-геев украла яйца у пингвинов-лесбиянок в надежде высидеть птенцов. Смотритель зоопарка говорит, что на этот раз птенцы тоже не появятся на свет, ведь яйца однополой пары самок пингвинов вряд ли были оплодотворены.