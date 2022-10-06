В деле бывшего главы Всеволожского района Ленобласти появился новый эпизод

Экс-главу Всеволожского района Ленобласти Соболенко обвинили в незаконном хранении оружия

Следователь предъявил новое обвинение бывшему главе Всеволожского района Ленинградской области Александру Соболенко, ему вменяется незаконное хранение оружия. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, также в деле появились новые фигуранты, которых следствие считает сообщниками экс-чиновника: бывший председатель правления садового товарищества «Осинка» Алексей Ференц и проживающий там же замгендиректора юридической компании «Юрэнергосервис» Александр Смирнов. Всем им инкриминируется незаконное отчуждение 20 гектаров муниципальной земли на сумму 121,4 миллиона рублей. Ференц и Смирнов отправлены судом под домашний арест.

Соболенко содержится в СИЗО. Сотрудники ФСБ задержали его 6 декабря 2021 года в Петербурге и доставили в Москву, где Басманный суд арестовал его по уголовному делу, расследование которого курирует лично глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Соболенко возглавлял Всеволожский район с 2007 по 2013 год, затем был уволен за драку с местными жителями, пришедшими к нему на прием, после чего его осудили на три года условно. Позже он задерживался по подозрению в организации нападения на своего водителя.