В деле бывшего главы Всеволожского района Ленобласти появился новый эпизод
Следователь предъявил новое обвинение бывшему главе Всеволожского района Ленинградской области Александру Соболенко, ему вменяется незаконное хранение оружия. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
По данным издания, также в деле появились новые фигуранты, которых следствие считает сообщниками экс-чиновника: бывший председатель правления садового товарищества «Осинка» Алексей Ференц и проживающий там же замгендиректора юридической компании «Юрэнергосервис» Александр Смирнов. Всем им инкриминируется незаконное отчуждение 20 гектаров муниципальной земли на сумму 121,4 миллиона рублей. Ференц и Смирнов отправлены судом под домашний арест.
Соболенко содержится в СИЗО. Сотрудники ФСБ задержали его 6 декабря 2021 года в Петербурге и доставили в Москву, где Басманный суд арестовал его по уголовному делу, расследование которого курирует лично глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
Соболенко возглавлял Всеволожский район с 2007 по 2013 год, затем был уволен за драку с местными жителями, пришедшими к нему на прием, после чего его осудили на три года условно. Позже он задерживался по подозрению в организации нападения на своего водителя.