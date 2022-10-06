Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

В деле бывшего главы Всеволожского района Ленобласти появился новый эпизод

Экс-главу Всеволожского района Ленобласти Соболенко обвинили в незаконном хранении оружия

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Следователь предъявил новое обвинение бывшему главе Всеволожского района Ленинградской области Александру Соболенко, ему вменяется незаконное хранение оружия. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, также в деле появились новые фигуранты, которых следствие считает сообщниками экс-чиновника: бывший председатель правления садового товарищества «Осинка» Алексей Ференц и проживающий там же замгендиректора юридической компании «Юрэнергосервис» Александр Смирнов. Всем им инкриминируется незаконное отчуждение 20 гектаров муниципальной земли на сумму 121,4 миллиона рублей. Ференц и Смирнов отправлены судом под домашний арест.

Соболенко содержится в СИЗО. Сотрудники ФСБ задержали его 6 декабря 2021 года в Петербурге и доставили в Москву, где Басманный суд арестовал его по уголовному делу, расследование которого курирует лично глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Соболенко возглавлял Всеволожский район с 2007 по 2013 год, затем был уволен за драку с местными жителями, пришедшими к нему на прием, после чего его осудили на три года условно. Позже он задерживался по подозрению в организации нападения на своего водителя.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Любовь Ширижик
Обсудить
Последние новости
В ЕС утвердили новый пакет антироссийских санкций
Европа начала тратить запасы газа из хранилищ
В Киеве заявили о попытке «миротворцев» решить судьбу Украины
Кремль оценил данные об убежденности США в причастности Киева к убийству Дугиной
В ДНР назвали сложным Краснолиманское направление
Появились новые подробности отъезда из России вице-чемпионки ОИ по гимнастике
В ДНР сообщили о сдаче ВСУ позиций на артемовском направлении
В Кремле отреагировали на слова Маска о желании востока Украины быть с Россией
Кремль ответил на публикацию NYT о причастности Украины к убийству Дугиной
Кремль подтвердил визит главы МАГАТЭ в Россию
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.