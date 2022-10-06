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Политолог допустил отзыв статуса кандидата в ЕС для одной европейской страны

Аналитик Асафов заявил о риске отзыва статуса кандидата в ЕС Сербии

Фото: Thomas Imo / Globallookpress.com

Для Сербии существует риск экономических последствий и отзыва статуса кандидата в члены Евросоюза из-за поддержки России, предупредил политический аналитик Александр Асафов. Об этом он заявил в разговоре с «Лентой.ру».

Министр внутренних дел Александр Вулин заявил, что ЕС с восьмым пакетом санкций против России вводит первый пакет санкций против Сербии, которая зависит от поставок российской нефти через Хорватию. Асафов допустил, что в последствии на страну могут оказывать более жесткое санкционное давление.

«У Сербии есть ряд проблем с Россией, которые она пытается преодолеть. Страна очень боится косвенных и прямых санкций, старается действовать аккуратно. Скорее всего, американцам нужна наглядная история того, что может произойти с государством за неподчинение. И Сербия понимает, что именно она может стать таким показательным примером», — сказал политолог.

Он добавил, что маловероятным кажется принятие такого решения в ближайшее время, тем не менее, риски репрессивных мер сохраняются.

Может обсуждаться отзыв статуса кандидата в ЕС. Могут быть экономические последствия. Или, как в случае с Венгрией и Польшей, лишение определенных субсидий, компенсаций или иной помощи

Александр Асафовполитический аналитик

Ранее президент Сербии Александр Вучич на полях Генеральной Ассамблеи ООН допустил расширение конфликта на Украине до мирового масштаба через один-два месяца и заявил, что отношения Запада с Россией и КНР серьезно ухудшатся.

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Наталия Белова
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