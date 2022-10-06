Политолог допустил отзыв статуса кандидата в ЕС для одной европейской страны

Аналитик Асафов заявил о риске отзыва статуса кандидата в ЕС Сербии

Для Сербии существует риск экономических последствий и отзыва статуса кандидата в члены Евросоюза из-за поддержки России, предупредил политический аналитик Александр Асафов. Об этом он заявил в разговоре с «Лентой.ру».

Министр внутренних дел Александр Вулин заявил, что ЕС с восьмым пакетом санкций против России вводит первый пакет санкций против Сербии, которая зависит от поставок российской нефти через Хорватию. Асафов допустил, что в последствии на страну могут оказывать более жесткое санкционное давление.

«У Сербии есть ряд проблем с Россией, которые она пытается преодолеть. Страна очень боится косвенных и прямых санкций, старается действовать аккуратно. Скорее всего, американцам нужна наглядная история того, что может произойти с государством за неподчинение. И Сербия понимает, что именно она может стать таким показательным примером», — сказал политолог.

Он добавил, что маловероятным кажется принятие такого решения в ближайшее время, тем не менее, риски репрессивных мер сохраняются.

Может обсуждаться отзыв статуса кандидата в ЕС. Могут быть экономические последствия. Или, как в случае с Венгрией и Польшей, лишение определенных субсидий, компенсаций или иной помощи Александр Асафов политический аналитик

Ранее президент Сербии Александр Вучич на полях Генеральной Ассамблеи ООН допустил расширение конфликта на Украине до мирового масштаба через один-два месяца и заявил, что отношения Запада с Россией и КНР серьезно ухудшатся.