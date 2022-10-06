Детский центр в Таиланде подвергся нападению
В Таиланде более 30 человек погибли в результате нападения в детском центре
Более 30 человек погибли в результате нападения в детском центре на северо-востоке Таиланда. Об этом сообщает ТАСС.
Сообщается, что среди погибших есть как дети, так и взрослые. Стрелявший преступник является бывшим полицейским, на данный момент его объявили в розыск.
Власти Тайланда заявляют, что приняты все меры по скорейшему задержанию стрелка.
Ранее в 2020 году в Тайланде солдат, разгневанный из-за сделки с недвижимостью, убил по меньшей мере 29 человек и ранил 57 человек в ходе массовых беспорядков.