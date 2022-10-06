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Бывший директор ЗАЭС докладывал Киеву о способности станции выдержать затопление

Рогов: экс-директор ЗАЭС Мурашов сообщал Киеву о способности станции выдержать затопление

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Бывший генеральный директор Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Игорь Мурашов докладывал украинским спецслужбам о том, может ли ЗАЭС выдержать затопление. Об этом председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил в эфире Первого канала.

По его словам, экс-гендиректор станции заявлял о том, что Киев обращался к нему с соответствующим запросом. «Был прямой вопрос [к нему от украинской стороны]. Мурашов сам это признал во время допроса», — подчеркнул Рогов.

4 октября стало известно о выдворении Мурашова на территорию Украины. Перед этим он признался, что общался с сотрудником Службы безопасности Украины Игорем Каземирским через мессенджеры и передавал ему информацию о текущем состоянии дел на Запорожской АЭС.

Позднее Рогов говорил о подготовке Киевом провокации на атомной электростанции. Он предположил, что для ее совершения украинские власти намерены спровоцировать неконтролируемый сброс воды на ряде гидроэлектростанций.

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Алевтина Запольская
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