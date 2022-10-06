Мария Львова-Белова рассказала о пилотных центрах для детей-инвалидов в регионах

Мария Львова-Белова: центры для детей-инвалидов откроются в 10 пилотных в регионах

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова заявила, что со следующего года центры дневного пребывания для детей-инвалидов откроются в десяти пилотных регионах РФ. Об этом она сообщила на XIX Всероссийском съезде уполномоченных по правам ребенка в субъектах Российской Федерации, который прошел 4-5 октября в Пензе, передает пресс-служба Уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребенка.

«Очень важный момент — создание центров дневного пребывания для детей с инвалидностью. Вместе с министерством труда и социальной защиты РФ будем отдельно прорабатывать эту тему на десяти пилотных регионах. Мы начнем со следующего года», — заявила детский омбудсмен.

Мария Львова-Белова отметила, что по итогам работы дискуссионных площадок съезда для региональных уполномоченных будет сформирована карта действий на следующий год, куда вошла и задача по созданию центров дневного пребывания. Первым регионом, который будет внедрять проект, станет Пензенская область.

Сеть центров дневного пребывания для детей с инвалидностью позволит родителям отдохнуть, а детям — социализироваться, обучиться бытовым навыкам, обрести хобби. Уполномоченный отметила, что процедура создания центров дневного пребывания должна быть проста и доступна для муниципалитетов.

Помимо центров дневного пребывания был поднят вопрос о необходимости распространения опыта сопровождаемого проживания. «Важно, чтобы начали появляться дома сопровождаемого проживания там, где их нет. Видим довольно позитивную тенденцию по созданию и квартир, и домов сопровождаемого проживания. Нужно сейчас усилить эту позицию», — сказала Мария Львова-Белова.

Еще один блок, работу по которому активизирует институт уполномоченных — информирование родителей детей-инвалидов обо всех возможностях, которые есть для них в регионах, как со стороны государственных учреждений, так и со стороны общественных организаций. «Необходимо, чтобы уполномоченные собрали данные о медицинских, образовательных, социальных учреждениях. Там, где дети с инвалидностью могут получить всю необходимую помощь и тем самым, улучшить свое состояние и свою жизнь», — уточнила Уполномоченный.

В ближайшее время будет сформирован Координационный совет по вопросам социальной интеграции детей и молодых взрослых с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, который будет действовать на федеральном уровне под руководством Марии Львовой-Беловой.

«Он включит в себя представителей всех ведомств, которые так или иначе занимаются вопросами детей с инвалидностью. Основной задачей будет не просто рекомендация, а конкретные результаты, то есть открытие центров, запуск проектов и уже реальная помощь», — рассказала омбудсмен.

Координационный совет будет работать по четырем направлениям: протокол сообщения диагноза, сопровождаемое проживание, ментальное здоровье и центры дневного пребывания.

Заместитель министра труда и социальной защиты РФ Алексей Вовченко отметил новизну представленных на съезде практик в области поддержки детей-инвалидов. «Мы поняли, сколько много нового и потенциально нового возникло здесь на территории Пензенской области, что может быть реализовано на территории всей страны. Это крайне важно», — сказал он.

По словам замглавы Минтруда России, институт уполномоченных по правам ребенка поднял свой традиционный съезд на более качественный уровень — в плане понимания общих задач уполномоченных и региональных органов власти по защите прав детей-инвалидов.

«Мы как орган исполнительной власти стремимся сделать так, чтобы граждане с инвалидностью получали помощь от государства в максимально удобном формате. Упрощена процедура прохождения медико-социальной экспертизы, с прошлого года действует механизм электронного сертификата на технические средства реабилитации, предпринимаются и другие шаги. Насколько они успешны — оценивает институт уполномоченных. Это очень ценно для повышения эффективности работы», — отметил Алексей Вовченко.

