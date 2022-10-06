В Минобороны прокомментировали видео с жалобами мобилизованных

В ЗВО опровергли сообщение о неучтенном оружии мобилизованных

В Западном военном округе (ЗВО) прокомментировали видеозаписи с жалобами мобилизованных на проблемы с обеспечением оружием и продовольствием.

5 октября Telegram-канал «Двач» опубликовал три видеозаписи, снятые мобилизованными россиянами в Белгородской области. Мужчины рассказали, что их отправили в Таманскую дивизию, официально не оформив. Также герои видеороликов пожаловались, что потратили много денег на еду и спят в окопах. Кроме того, им выдали списанное оружие.

В Западном военном округе заявили, что этот эшелон с военнослужащими не направлялся в район проведения спецоперации. «Подразделение в количестве 299 человек следовало в учебный центр на полигоне "Мулино", где с ними будет проводиться подготовка по восстановлению навыков по военно-учетным специальностям и боевое слаживание в составе подразделений», — сказал источник РИА Новости.

Также собеседник агентства в Минобороны России уточнил, что выданное стрелковое оружие было учтено, а все военные обеспечены индивидуальными рационами питания.

Прокуратура начала проверку по факту жалоб мобилизованных, сообщил журналист Владимир Соловьев.

При этом журналист «Радио Свобода» (внесена Минюстом в список СМИ-иноагентов) Марк Кротов предположил, что видео может быть постановочным. По его словам, эту запись выложили и репостят «провагнеровские каналы», то есть источники, спонсируемые бизнесменом Евгением Пригожиным. Кротов уточнил, что один из героев видео уже жаловался на мобилизацию и сообщал, что его отправляют в Херсон без подготовки.

Видео с жалобами мобилизованных россиянан получило широкое распространение в СМИ. Среди опубликовавших эту новость — телеканал «Дождь» (внесен Минюстом в список СМИ-иноагентов), «Медуза» (внесен Минюстом в список СМИ-иноагентов) и «Радио Свобода». Комментарий представителя Западного военного округа дали РИА Новости, URA.RU и другие.