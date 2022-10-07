Историко-культурологический атлас разработали для Владикавказа

Специалисты разработали для Владикавказа историко-культурологический атлас

К 240-летию Владикавказа разработали историко-культурологический атлас, в основу которого легли карты, генпланы города, документы советской эпохи и сведения о почетных гражданах. Об этом сообщает ТАСС.

«В республике стартовал культурно-краеведческий проект "Владикавказ — город мечты", посвященный грядущему в 2024 году 240-летию Владикавказа. Одним из мероприятий, которые запланированы в его рамках, является издание "Историко-культурологического атласа Владикавказа". Работа над ним велась в течение 10 лет, и в декабре этого года пройдет его презентация», — рассказал инициатор проекта, председатель общественного движения «За наш Владикавказ!» Казбек Таутиев.

В издании представлен картографический материал, фотографии и документы, касающиеся старого Владикавказа. Редактор атласа — директор Северо-Осетинского института гуманитарных и социальных исследований имени В. И. Абаева Залина Канукова. Издание выпустят тиражом в 500 экземпляров.

В рамках проекта планируется также проведение лекций, конкурсов работ о Владикавказе.