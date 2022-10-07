Россиянина отправили в психбольницу за изнасилование ребенка и убийство девушки

Под Тулой россиянина отправили в психбольницу за убийство девочки и изнасилование ребенка

В Тульской области 53-летнего жителя Белева отправили на принудительное лечение в психиатрическую больницу по делу об убийстве девушки, изнасиловании ребенка и насильственных действиях сексуального характера. Об этом в пятницу, 7 октября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в июле 2002 года в Белеве фигурант, который тогда проживал в поселке Арсеньево, избил 18-летнюю девушку, изнасиловал ее и убил, после чего скрылся с места происшествия.

В течение почти 20 лет преступление оставалось нераскрытым. Однако позже следователям и криминалистам СКР, а также оперативниками регионального УМВД удалось установить личность преступника — им оказался местный житель. В ходе расследования выяснилось, что он причастен еще к одному преступлению. В ноября 2012 года в одном из поселков Арсеньевского района он, угрожая убийством 11-летней девочке, надругался над ней и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера.

В ходе следствия была проведена психолого-психиатрическая экспертиза. Выяснилось, что мужчина не осознавал фактический характер и опасность действий.