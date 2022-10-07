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Экономика

Курс Binance Coin резко упал после кражи миллионов долларов с биржи

Binance Coin потеряла в цене 3,5% после кражи $100 млн с крупнейшей криптовалютной биржи

Фото: Dado Ruvic / Reuters

В ходе торгов 7 октября курс криптовалюты Binance Coin (BNB), которая поддерживает экосистему Binance Chain, упал на 3,5 процента до 283,9 доллара за монету. Об этом свидетельствуют данные криптобиржи CoinGecko.

Причиной потери стоимости стал хакерский взлом крупнейшей криптовалютной биржи в мире Binance. 6 октября злоумышленники украли более 500 миллионов долларов, из которых им удалось вывести от 100 до 110 миллионов. Об ущербе рассказал в своем аккаунте в Twitter глава Binance Чанпэн Чжао. 7 октября сеть вернулась к работе.

Bitcoin от TradingView

При этом другие криптовалюты отреагировали на инцидент незначительно. Вслед за BNB вниз пошли курсы биткоина, который за 24 часа снизился на 0,8 процента до 19,9 тысячи долларов, Ethereum подешевел на 0,4 процента до 1,35 тысячи долларов, стоимость Cardano снизилась на 0,7 процента до 0,42 доллара.

Атаки хакеров на криптовалютные площадки нередко приводят к обвалу стоимости привязанных к ним криптовалют или вовсе их обесцениванию. Например, в конце июля 2022 года стейблкоин (привязанная к курсу доллара криптовалюта) NIRV и связанный с ним токен ANA обесценились почти до нуля после хакерского взлома. В результате стоимость NIRV и ANA снизилась более чем на 90 процентов, а стейблкоин NIRV потерял привязку к доллару.

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Мария Грушко
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