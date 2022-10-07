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В Москве впервые пройдет крупный фестиваль керамики Ceramania+

В Москве пройдет фестиваль Ceramania+, который соберет 100 художников по керамике и стеклу

Изображение: Ceramania+

В Москве впервые пройдет крупный фестиваль Ceramania+, который соберет около 100 художников по керамике, стеклу, дереву, металлу и текстилю. Мероприятие состоится 15-16 октября в центре современного искусства «Винзавод». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Керамический маркет Ceramania уже три года собирает ярких и самобытных мастеров со всей России на площадках Санкт-Петербурга. Среди участников — выпускники и преподаватели художественных вузов, члены Союза художников и Союза дизайнеров России, участники международных выставок и победители конкурсов стартапов.

По мнению организаторов, нельзя вывести Петербург из Ceramania, но можно вывести Ceramania из Петербурга, поэтому было решено устроить мастерам гастроли. Сложность заключалась в том, что художники опасаются участвовать в маркетах в других городах из-за трудностей с транспортировкой хрупких предметов, однако организаторы пообещали в этом помочь.

Гости фестиваля смогут рассмотреть и купить посуду, украшения, различные предметы декора. Помимо прочего, посетителей ждут
мастер-классы по ручной лепке, гончарному кругу, росписи и зона свободной лепки. Также в рамках фестиваля будет представлена выставка современных художников Bird milk. Ее участники покажут работы на тему эскапизма. Наконец, Ceramania+ — это возможность поучаствовать и в благотворительных проектах, поскольку работы представят Фонд инклюзивных мастерских «Простые вещи» и Студия керамики незрячих художников.

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Алина Гончарова
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