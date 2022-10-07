В Дагестане обнаружили надмогильные памятники XIV-XIX веков

В селении Хури в Дагестане археологи обнаружили надмогильные памятники шамхальского типа

Группа археологов обнаружила в мавзолее в селении Хури Лакского района республики надмогильные памятники шамхальского типа XIV-XIX веков. Об этом пишет «Это Кавказ».

Ученые исследовали двухкамерный мавзолей (зиярат), известный у местных жителей под названием «Мусал кьатта» (Дом Мусы). Так, в первой камере находилась могила шейха Мусы из селения Гапшима, а во второй — могила представителя шамхальского дома с сильно поврежденным надмогильным камнем.

Надписи с зиярата скопировали, и в скором времени займутся их переводом. Отмечалось, что вокруг мавзолея расположены еще восемь могил с шамхальской эмблемой и надмогильными камнями разного периода, самый ранний из них датируется 1378 годом. В западной части хуринского кладбища археологи нашли два надмогильных памятника XVIII века.

По словам главного специалиста-эксперта Агентства по охране культурного наследия Дагестана Ильяса Каяева, эпиграфические памятники играют особо важную роль, так как многие из них все еще остаются вне поля зрения исследователей. Экспедиции продолжают проходить в селении Хури, Вихли, Багикла и урочище Паннаялу.

Ранее в сентябре сообщалось, что археологи Института археологии РАН (Москва) в ходе раскопок возле берега реки Волхов в Великом Новгороде в текущем полевом сезоне нашли около 1,5 тысячи предметов Средневековья. Наиболее интересными находками стали восемь средневековых берестяных грамот и свыше 20 свинцовых и золотых печатей.