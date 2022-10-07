Андрей Воробьев и Мария Львова-Белова встретили детей-сирот из ДНР

Андрей Воробьев и детский омбудсмен Мария Львова-Белова встретили детей-сирот из ДНР

Губернатор Московской области Андрей Воробьев встретил детей-сирот из Донецкой и Луганской Народных Республик, которые будут жить в семейных центрах Подмосковья. На аэродром Чкаловский в городском округе Щелково также прибыла уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Московской области.

«Мы стараемся максимально помогать всем, кто принимает детей. У нас более 800 детишек проживает в Подмосковье, 30 из них уже в семьях, и вот еще порядка 50 прилетело. Мы вместе с Марией Алексеевной (Львовой-Беловой) сделаем все, чтобы у них тоже был свой дом, своя семья. Сейчас ребята отдохнут и поедут в три семейных центра, очень обустроенных и современных, где смогут адаптироваться. А потом их судьбу будут определять профессионалы для того, чтобы найти те семьи, тех родителей, которые подарят им тепло и добро. Ребята очень нуждаются в семейном очаге, и они его получат», — сказал Андрей Воробьев.

53 малыша, младшему из которых всего годик, а старшему 5 лет, в сопровождении волонтеров сегодня днем вылетели в Подмосковье из Ростова. Ранее туда их эвакуировали из детских домов Донецка и Макеевки — территорий, где велись военные действия. Ребята вынуждены были находиться в подвалах. Но теперь их безопасности ничего не угрожает.

«Это дети из трех домов ребенка из Донецка. Денис Владимирович Пушилин обратился с просьбой перевести их в безопасное место. Потому что у детей, конечно, не было возможности там даже гулять нормально, постоянно спускались в бомбоубежища. Они боятся громких звуков, закрывают уши даже сейчас, — сказала Мария Львова-Белова. — Важно, чтобы у детей было настоящее детство. Андрей Юрьевич (Воробьев) в очередной раз поддержал и взял всех в Московскую область - это, конечно, невероятно. И мы понимаем, что здесь весь спектр услуг для полноценной жизни».

Милане и Даниилу, которым только 4 годика, Андрей Воробьев подарил плюшевых медвежат. Игрушки достались каждому прилетевшему ребенку и стали большой радостью. А волонтеры помогли им спуститься по трапу.

Для доставки детей в три подмосковных семейных центра Правительство Московской области подготовило несколько комфортабельных автобусов, где ребят также ждал вкусный обед.

Сейчас в Московской области действует 26 семейных центров для детей-сирот и ребят из неблагополучных семей от 0 до 18 лет. В них также проживают ребята из Донбасса. Все условия созданы по семейному типу. В каждой группе — до 8 ребят, подростки с детьми младшего возраста, братья и сестры — вместе. Помимо воспитателей и педагогов дополнительного образования здесь работают психологи, есть развивающие кружки — робототехника, шахматы, лепка, рисование, швейное и столярное дело, спортивные секции.

Круглосуточную помощь дети могут получить в медицинском блоке, оснащенном современным оборудованием, который находится в каждом центре. С младенцами проводят общеразвивающие, физкультурно-оздоровительные занятия с учетом возраста, особенностей развития и состояния здоровья ребенка.

