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От европейских банков потребовали экономии

Bloomberg узнало о требовании ЕЦБ сдержанно подойти к выплате бонусов и дивидендов

Фото: Ralph Orlowski / Reuters

Европейский центробанк (ЕЦБ) ужесточает требования к банкам и призвал некоторые кредитные организации к экономии. В частности, регулятор посоветовал сдержанно подойти к выплате бонусов и дивидендов за 2022 год из опасений, что экономическая ситуация в Европе может ухудшиться. Об этом стало известно Bloomberg.

Говоря об опасениях ЕЦБ, собеседники агентства, уточнили, что регулятор не исключает волны дефолтов из-за энергетического кризиса, а на их покрытие потребуются деньги. В качестве возможного сценария ЕЦБ сейчас рассматривает более резкое замедление экономики, чем ожидалось.

По итогам сентября годовая инфляция в 19 странах еврозоны впервые в истории существования этого валютного объединения достигла рекордных 10 процентов. В прошлом году в сентябре инфляция составляла 3,4 процента в годовом выражении. В этом году в месячном выражении цены за сентябрь выросли на 1,2 процента.

Опрошенные Bloomberg аналитики предсказывали, что страны еврозоны с вероятностью 80 процентов столкнутся с рецессией в первые два квартала 2023 года. Для борьбы с инфляцией, которая, вероятно, достигнет максимума к концу года, ЕЦБ повысит депозитную ставку на 75 базисных пунктов до пика в 2 процента уже к февралю, предсказывают экономисты.

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Платон Щукин
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