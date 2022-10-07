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Эстония назвала условие введения потолка цен на газ

Премьер Каллас: Эстония поддержит потолок цен на газ, если это не помешает его поставкам
Кая Каллас

Кая Каллас . Фото: Ints Kalnins / Reuters

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что страна поддержит введение потолка цен на газ, если это не помешает обеспечению поставок топлива. Об этом сообщает ТАСС.

«Например, если мы на мировом рынке намереваемся приобрести СПГ, и на нашей территории будет введен потолок, а на другой — нет, то мы просто лишимся газа, потому что никто не будет нам его продавать», — заявила политик.

По ее словам, гарантия надежных поставок является ключевым вопросом при обсуждении ценовых ограничений.

Ранее глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен говорила, что доля России в поставках газа в ЕС упала до 7,5 процента. При этом до начала украинского конфликта на Россию приходился 41 процент европейского импорта газа, добавила она. Тем не менее ЕС удается замещать поставки из России за счет США и Норвегии, а газохранилища в регионе сейчас заполнены на 90 процентов.

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Марина Совина
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