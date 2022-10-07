Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Минпромторг России стал жертвой аферы с игрушечным поездом на миллионы рублей

МВД выявило аферу по хищению у Минпромторга 160 млн рублей при создании игрушечного поезда

Фото: Сафрон Голиков / Коммерсантъ

МВД России выявило аферу в Минпромторге, в результате которой было похищено 160 миллионов рублей под видом создания игрушечного конструктора под названием «масштабная модель подвижного состава "Поезд Россия"». Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В мошенничестве обвиняется бывшая заместитель директора департамента развития промышленности Минпромторга Лилия Нургатина, которая, по версии следствия, получила взятку от бизнесмена Тимофея Телегина, якобы организовавшего производство игрушки-конструктора.

В МВД установили, что его компания «Абтроникс» получила субсидии в 2018-2019 году на изобретение детского товара, а взамен представила Минпромторгу поезд, за небольшую сумму купленный в магазине. Бизнесмена и Нургатину свела их общая подруга Джамиля Чайкина, им троим в результате было предъявлено обвинение в совершении аферы. По версии следствия, они поделили между собой полученные 160 миллионов рублей.

Суд отправил в СИЗО чиновницу и коммерсанта, а их подругу поместил под домашний арест.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Любовь Ширижик
Обсудить
Последние новости
Власти Херсонской области исключили прорыв ВСУ
В ДНР сообщили о прибытии подкрепления на краснолиманское направление
В России ограничили скорость электросамокатов
В Турции заявили о невозможности начать туристический сезон без карт «Мир»
В России определили статус электросамокатов
В ДНР рассказали об иностранных наемниках на линии соприкосновения
Россиянина осудили на 11 лет за убийство матери из-за алкоголя
На балконе московской квартиры найдено тело мужчины в пластиковом мешке
В Орске ранен инкассатор и похищены деньги в результате разбойного нападения
Дезинфектолог назвал способы борьбы с зимующими в почве дачными вредителями
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.