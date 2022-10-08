Названо число туристов в Крыму

АТОР: сейчас в Крыму находятся более 50 тысяч туристов

Сейчас в Крыму находятся более 50 тысяч россиян, но туроператоры и органы власти пока ведут более точный подсчет, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР). Об этом пишет ТАСС.

«Более точные данные о количестве отдыхающих в отелях и санаториях Крыма, которые не могут выехать с полуострова из-за ЧП, будет опубликовано позже», — заявили в ассоциации.

Более точные данные о числе отдыхающих, которые не могут выехать с полуострова из-за взрыва Крымского моста, будет опубликовано позже.

Эти заявления звучат на фоне сообщений о взрыве на автодорожной части Крымского моста, произошедшем 8 октября. По предварительным данным, взорвался грузовой автомобиль. Подрыв привел к возгоранию семи топливных цистерн железнодорожного состава, два автомобильных пролета моста частично обрушены.