Стало известно о вспыхнувшем пожаре из-за обстрела ВСУ на окраине Донецка

На окраине Донецка вспыхнул мощный пожар из-за обстрела со стороны ВСУ

На окраине Донецка вспыхнул мощный пожар из-за обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом стало известно корреспонденту РИА Новости.

По предварительным данным, очаг пожара находится в микрорайоне Широкий Кировского района. Что именно загорелось, на данный момент неизвестно.

Очевидцы пояснили, что дым от пожара виден в разных точках города.

На этой неделе Донецк несколько раз подвергался обстрелам со стороны Украины. Так, мэр Донецка Алексей Кулемзин 5 октября докладывал, что ВСУ обстреливают подлежащую восстановлению инфраструктуру.

Он подчеркивал, что речь идет о жилых домах и объектах инфраструктуры.