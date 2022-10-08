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Стало известно о вспыхнувшем пожаре из-за обстрела ВСУ на окраине Донецка

На окраине Донецка вспыхнул мощный пожар из-за обстрела со стороны ВСУ

Фото: Telegram-канал «Типичный Донецк»

На окраине Донецка вспыхнул мощный пожар из-за обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом стало известно корреспонденту РИА Новости.

По предварительным данным, очаг пожара находится в микрорайоне Широкий Кировского района. Что именно загорелось, на данный момент неизвестно.

Очевидцы пояснили, что дым от пожара виден в разных точках города.

На этой неделе Донецк несколько раз подвергался обстрелам со стороны Украины. Так, мэр Донецка Алексей Кулемзин 5 октября докладывал, что ВСУ обстреливают подлежащую восстановлению инфраструктуру.

Он подчеркивал, что речь идет о жилых домах и объектах инфраструктуры.

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Анна Щербакова
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