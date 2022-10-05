Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Донецке уличили ВСУ в намеренных обстрелах инфраструктуры

Мэр Донецка Кулемзин заявил, что ВСУ обстреливают подлежащую восстановлению инфраструктуру

Фото: РИА Новости

Власти Донецка уличили Вооруженные силы Украины (ВСУ) в намеренных обстрелах инфраструктуры, которая подлежит восстановлению. Соответствующее заявление сделал мэр города Алексей Кулемзин, передает РИА Новости.

«Мы имеем на сегодня информацию, имеем подтвержденные факты, когда по объектам, которые включены в программу восстановления, наносятся планомерные повторные удары со стороны украинских боевиков», — заявил мэр.

Он подчеркнул, что речь идет о мирных объектах — жилых домах и объектах инфраструктуры.

Ранее Кулемзин сообщал о гибели начальника автоколонны во время обстрела ВСУ автопарка в Куйбышевском районе. Также в результате атаки повреждения получили десять автобусов большой вместимости.

Кроме того, 3 октября стало известно об обстреле Ворошиловского района Донецка. Под огнем оказался район Южного вокзала.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Российский генерал призвал прекратить врать о ходе спецоперации
СКР зафиксировал применение военными ВСУ ракет HIMARS с поражающими элементами
Путин призвал к созданию единого стандарта учебников по истории
В Нижнем Новгороде откроется выставка картин эпохи Возрождения
Путин призвал укреплять суверенную систему образования в России
Путин порассуждал о суверенной России
Путин поручил провести массовую диспансеризацию детей в новых регионах России
Группа Coldplay отменила концерты из-за болезни солиста
Канцлер Германии назвал ошибку в обеспечении страны газом
Российские хакеры обрушили сайты госорганов США
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.