В Донецке уличили ВСУ в намеренных обстрелах инфраструктуры

Мэр Донецка Кулемзин заявил, что ВСУ обстреливают подлежащую восстановлению инфраструктуру

Власти Донецка уличили Вооруженные силы Украины (ВСУ) в намеренных обстрелах инфраструктуры, которая подлежит восстановлению. Соответствующее заявление сделал мэр города Алексей Кулемзин, передает РИА Новости.

«Мы имеем на сегодня информацию, имеем подтвержденные факты, когда по объектам, которые включены в программу восстановления, наносятся планомерные повторные удары со стороны украинских боевиков», — заявил мэр.

Он подчеркнул, что речь идет о мирных объектах — жилых домах и объектах инфраструктуры.

Ранее Кулемзин сообщал о гибели начальника автоколонны во время обстрела ВСУ автопарка в Куйбышевском районе. Также в результате атаки повреждения получили десять автобусов большой вместимости.

Кроме того, 3 октября стало известно об обстреле Ворошиловского района Донецка. Под огнем оказался район Южного вокзала.