В Донецке сообщили об обстреле центра города со стороны ВСУ

Мэр Донецка Кулемзин сообщил об обстреле центра города со стороны ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли центральный Ворошиловский район Донецка. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

«Ворошиловский район под обстрелом. Ориентировочно "Грин-Плаза"», — написал Кулемзин.

Он также сообщил, что под огнем оказался район Южного вокзала. «Взрывной волной выбито остекление окон в ТК "Континент", "Золотое кольцо". Повреждено здание диспетчерской и три трамвая на конечной остановке», — рассказал мэр.

Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли поселок Зайцево в ДНР из танка. В общей сложности по нему было выпущено десять снарядов. Кроме того, украинские военные нанесли удары по населенным пунктам Озеряновка, Макеевка и Старомихайловка.

