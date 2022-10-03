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В Донецке сообщили об обстреле центра города со стороны ВСУ

Мэр Донецка Кулемзин сообщил об обстреле центра города со стороны ВСУ

Фото: телеграм-канал «Алексей КулемZин»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли центральный Ворошиловский район Донецка. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

«Ворошиловский район под обстрелом. Ориентировочно "Грин-Плаза"», — написал Кулемзин.

Он также сообщил, что под огнем оказался район Южного вокзала. «Взрывной волной выбито остекление окон в ТК "Континент", "Золотое кольцо". Повреждено здание диспетчерской и три трамвая на конечной остановке», — рассказал мэр.

Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли поселок Зайцево в ДНР из танка. В общей сложности по нему было выпущено десять снарядов. Кроме того, украинские военные нанесли удары по населенным пунктам Озеряновка, Макеевка и Старомихайловка.

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Алевтина Запольская
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