Украинские военные обстреляли поселок в ДНР из танка

ВСУ выпустили по поселку Зайцево в ДНР десять снарядов из танка

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли поселок Зайцево в Донецкой народной республике (ДНР) из танка. Об этом в субботу, 1 октября, сообщает представительство республики в СЦКК в своем Telegram-канале.

Населенный пункт подвергся двум обстрелам — в 12:30 и 13:20. В общей сложности по нему было выпущено десять снарядов из танка.

Кроме того, украинские военные нанесли удары по населенным пунктам Озеряновка, Макеевка и Старомихайловка. Так, по Озеряновке в 12:28 было выпущено 20 неуправляемых авиационных ракет (НАР), по Старомихайловке в 13:30 — три 152-миллиметровых снаряда, по Макеевке с 13:45 до 14:55 — 14 снарядов «натовского» калибра 155 миллиметров.

В конце сентября сообщалось, что ВСУ нанесли артиллерийский удар по колонне с беженцами, направлявшейся с подконтрольной Киеву части Запорожской области на территорию, контролируемую армией России. В результате погибли 30 человек, еще 88 человек получили ранения.