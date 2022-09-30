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ВСУ ударили по колонне с беженцами в Запорожье

В Запорожье ВСУ атаковали колонну беженцев, направлявшуюся на подконтрольные РФ территории

Фото: Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли артиллерийский удар по колонне с беженцами, направлявшейся с подконтрольной Киеву части Запорожской области на территорию, контролируемую армией России.

Есть погибшие и раненые, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации региона Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«Видя, как массово население едет в освобожденную часть Запорожской области, они ударили по колонне с десятками гражданских автомобилей, стоящими в очереди в районе рынка на Ореховской трассе на выезд из подконтрольной им части региона. По нашей информации, есть жертвы и много пострадавших», — заявил Рогов.

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Он также сказал, что Киев попытался выдать обстрел ВСУ беженцев за удар России. По мнению Рогова, это делается для того, чтобы запугать население и не допустить массового оттока людей, направляющихся в подконтрольную армии России Запорожскую область.

Ранее глава Запорожья Евгений Балицкий заявил, что при условии вхождения области в состав России призыва в армию и мобилизации среди жителей региона не будет.

Украина же объявила о мобилизации 25 февраля и с тех пор прошла уже через несколько волн принудительного призыва своих граждан на военную службу.

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Василий Мека
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