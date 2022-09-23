В Запорожье заявили об отсутствии планов по мобилизации

Глава Запорожья Балицкий заявил, что призыва в армию и мобилизации в области не будет

Призыва в армию и мобилизации среди жителей Запорожской области во время переходного периода не будет, заявил глава Запорожской области Евгений Балицкий, передает РИА Новости.

«В ближайшие несколько лет, пока будет переходный этап, у нас призывов не будет. Вообще не будет призывов никаких. Только добровольцы», — рассказал Балицкий. Он также заявил, что о таких условиях власти области договорились с Москвой.

Утром 23 сентября в Донецкой народной республике, Луганской народной республике, а также в Запорожской и Херсонской областях начались референдумы по вопросу присоединения к России в качестве субъектов. Голосование продлится до 27 сентября.