Начальник автоколонны погиб при обстреле автопарка в Донецке

Мэр Донецка Кулемзин сообщил о гибели начальника автоколонны при обстреле ВСУ автопарка

В Донецке погиб начальник автоколонны во время обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) автопарка в Куйбышевском районе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

«В результате обстрела территории автопарка коммунального предприятия "Донэлектроавтотранс" в Куйбышевском районе погиб начальник автоколонны Лысенко Александр Викторович», — сообщил мэр.

Кроме того, по его словам, в результате атаки повреждения получили 10 автобусов большой вместимости.

3 октября Кулемзин сообщил, ВСУ обстреляли центральный Ворошиловский район Донецка. Под огнем оказался район Южного вокзала.