В США выступили с требованием в отношении Зеленского

The American Conservative: США не должны позволять Зеленскому водить себя за нос

Американский колумнист Род Дреер посоветовал властям США не позволять президенту Украины Владимиру Зеленскому «водить себя за нос». Своим мнением он поделился в материале для American Conservative.

Так, по мнению обозревателя, в интересах украинского лидера заставить США и Европу оказывать максимальную помощь Киеву, однако это не соответствует интересам американцев.

Автор статьи подчеркнул, что максимализм Зеленского достиг своего апогея, а правящий класс Запада «сходит с ума» по нему, проецируя на него свои собственные мечты.

Дреер также указал, что киевский национализм не вызывает сомнений в то время, как приверженность страны демократическим ценностям не соответствует действиям ее властей. Американец привел в пример запрет Зеленским 11 политических партий и ряда СМИ, ограничение обучения в школах на русском языке.

Ранее Зеленский призвал НАТО не ждать, пока Москва применит ядерное оружие. По его мнению, Североатлантический альянс должен пересмотреть порядок применения своего давления. «Превентивные удары, чтобы они знали, что с ними будет, если они применят», — уточнил украинский лидер.