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Минобороны заявило об отражении атаки ВСУ на николаево-криворожском направлении

Минобороны заявило о срыве попытке наступления ВСУ на николаево-криворожском направлении
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Кадр: пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) на николаево-криворожском направлении предприняли неудачную попытку наступления. Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

Там добавили, что на этом направлении Украина наступала тремя батальонами тактических групп, танковым батальоном и батальоном нацгвардии, который прибыл с западной Украины.

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Наступление шло в направлении населенных пунктов в Херсонской области — в частности, в направлении Суханова, Пятихатки, Садка, Ищенки, Брускинского, Карло-Марксовской и Малой Сейдеминухи.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса. С 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. Такое решение принято в связи с необходимостью сохранить суверенитет и целостность России, объяснил глава государства в ходе телеобращения, подчеркнув, что призыву подлежат только россияне, находящиеся в запасе.

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Анастасия Шейкина
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