Представитель ЛНР в Москве Мирошник: НАТО не защитит Украину и оставит ее, как Афганистан

Глава представительства Луганской народной республики (ЛНР) в Москве Родион Мирошник заявил, что НАТО не возьмет на себя обязательства по защите Украины и оставит ее, как Афганистан. Его слова приводит ТАСС.

Мирошник напомнил, что устав НАТО не позволяет альянсу принимать страны, у которых имеются неурегулированные территориальные конфликты. По этой же причине блок отказал и Грузии, считает он.

«НАТО все, что хотела получить от Украины, получает и без ее членства, даже больше. Украина предоставила свою территорию для ведения разрушительной войны и свое население для уничтожения. Никаких национальных интересов или выгод украинский народ не получает и не получит», — заверил Мирошник.

По его словам, альянс будет снабжать Киев «до тех пор, пока им это выгодно». «Потом просто закончат операцию, как это было в Афганистане», — заключил представитель ЛНР.

Ранее премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила о необходимости немедленно начать переговоры о вступлении Украины в НАТО. По словам политика, отказ принять Киев в североатлантический альянс ранее был «большой ошибкой», поэтому НАТО «в моральном» долгу перед Украиной — он требует более серьезной реакции, чем оказание военной помощи и обучение солдат.