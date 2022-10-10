Кремль оценил обеспечение безопасности Путина

Песков заявил, что безопасность президента Путина обеспечивается на надлежащем уровне

Безопасность президента России Владимира Путина обеспечивается на надлежащем уровне с учетом всех имеющихся угроз. Такую оценку озвучил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя слова с угрозами от экс-советника Белого дома по национальной безопасности Джона Болтона. Об этом в понедельник, 10 октября, пишет ТАСС.

Ранее Болтон заявил, что Путин станет законной целью в случае применения Россией ядерного оружия и подпишет собственную предсмертную записку. Он уточнил, что российский президент является центром принятия решений и контроля Российской армии.

«Что касается ядерной риторики, которая в последние недели на самых различных уровнях подогревается на Западе, в первую очередь в США, то мы не хотим в ней принимать участия», — добавил Песков.

Ранее стало известно, что Путин 10 октября проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности.