В Госдуме назвали новые цели для ударов Вооруженных сил России на Украине

В Госдуме назвали новой целью ударов российских военных инфраструктуру на западе Украины

После нанесения ракетных ударов по Киеву следует обстреливать объекты транспортной инфраструктуры на западе Украины. Об этом заявил член комитета Государственной Думы по обороне Виктор Соболев, сообщает в понедельник, 10 октября, NEWS.ru.

«Сейчас необходимо прежде всего бить по коммуникациям и железнодорожным мостам на западе Украины, чтобы исключить даже малейшую возможность для поступления вооружений НАТО к переднему краю», — отметил он.

По его словам, за счет поражения подобных целей необходимо перекрыть любые поставки стратегического сырья и продукции. Депутат полагает, что это поможет сократить сроки проведения специальной военной операции (СВО) на Украине.

Утром 10 октября в разных частях Киева произошли взрывы. Уточняется о детонациях в Киевской области, а также городах Хмельницкий, Тернополь и Днепр. Кроме того, весь Харьков остался без электричества после ударов по городу.