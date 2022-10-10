Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Госдуме назвали новые цели для ударов Вооруженных сил России на Украине

В Госдуме назвали новой целью ударов российских военных инфраструктуру на западе Украины
СюжетСпециальная военная операция на Украине:
Виктор Соболев

Виктор Соболев. Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

После нанесения ракетных ударов по Киеву следует обстреливать объекты транспортной инфраструктуры на западе Украины. Об этом заявил член комитета Государственной Думы по обороне Виктор Соболев, сообщает в понедельник, 10 октября, NEWS.ru.

«Сейчас необходимо прежде всего бить по коммуникациям и железнодорожным мостам на западе Украины, чтобы исключить даже малейшую возможность для поступления вооружений НАТО к переднему краю», — отметил он.

По его словам, за счет поражения подобных целей необходимо перекрыть любые поставки стратегического сырья и продукции. Депутат полагает, что это поможет сократить сроки проведения специальной военной операции (СВО) на Украине.

Утром 10 октября в разных частях Киева произошли взрывы. Уточняется о детонациях в Киевской области, а также городах Хмельницкий, Тернополь и Днепр. Кроме того, весь Харьков остался без электричества после ударов по городу.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Игорь Дмитров
Комментарии отключены
Последние новости
Путин объяснил действия России в ОАЭ и ОПЕК+
США ввели визовые ограничения против части афганцев
Водителей предупредили о штрафах за курение на заправке
ОАЭ выразили готовность стать посредником в переговорах России и Украины
Ущерб энергосистеме Украины назвали колоссальным
На Украине оценили масштабы поражения энергетической инфраструктуры
ВСУ понесли серьезные потери в районе села Торское в ЛНР
ОАЭ проинформировали Россию о некоторых позициях Украины
Киев сообщил о получении еще четырех РСЗО HIMARS
Кадыров предрек успешное завершение спецоперации благодаря Суровикину
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.