Учительницу приговорили к десяти годам тюрьмы за секс с подростком

В США 37-летнюю школьную учительницу приговорил к десяти годам тюрьмы за секс с учеником

В США 37-летнюю школьную учительницу приговорили к десяти годам тюрьмы за секс с подростком. Об этом сообщает Naughty Teacher List.

Преподавательницу школы Oak Ridge High School округа Монтгомери, штат Техас, Бонни Гесс Мазок осудили за неподобающие отношения с учеником, которые начались в январе. По данным следствия, первой в полицию обратилась бабушка жертвы. Позже выяснилось, что сначала подросток рассказал о сексуальной связи с Мазок своему двоюродному брату.

В ходе расследования детективам удалось установить, что ученик занимался сексом с женщиной в ее машине и у себя дома несколько раз во время зимних каникул. «Муж не удовлетворял ее дома, поэтому этим пришлось заниматься мне», — объяснил он.

Полиции также стало известно, что педагог переписывалась с подопечным в мессенджере и отправляла ему свои обнаженные фото. Кроме того, они обсуждали будущие свидания и покупку наркотиков. Ученик заявил во время допроса, что Мазок давала ему наличные, а он приобретал запрещенные вещества, которые они оба употребляли во время встреч.

Согласно судебным документам, Бонни Гесс Мазок устроилась работать в Oak Ridge High School 3 августа 2021 года. Женщина будет отбывать десятилетний срок в одной из тюрем штата Техас. О том, была ли подана адвокатами бывшей учительницы апелляция, не сообщается.

Ранее стало известно, что в США дочь легендарного детского тренера по американскому футболу обвинили в изнасилованиях подопечных. Иск против женщины подали шестеро ее бывших учеников.