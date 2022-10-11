Страны G7 не предложили конкретных мер по ситуации на Украине

Bloomberg: страны G7 пообещали Киеву дополнительно предоставить всю необходимую помощь

Страны G7 не предложили конкретных шагов по новым мерам или поставкам оружия для Украины. Об этом пишет издание Bloomberg.

«Страны не предложили каких-либо конкретных мер или оружия», — сказано в статье издания.

Однако участники саммита предупредили Россию о том, что если случится атака на западную инфраструктуру, то от Запада последует решительный ответ.

Также сообщается, что западные лидеры пообещали дополнительно предоставить всю необходимую помощь Киеву.

Незапланированный саммит G7 прошел сегодня 11 октября в онлайн-формате в связи с российской атакой на города Украины.