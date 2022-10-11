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В Сбере сообщили о наращивании розничных кредитов

Сбербанк нарастил розничные кредиты в сентябре до 11,4 трлн рублей

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Сбербанк в сентябре 2022 года нарастил розничные кредиты на 2 процента до 11,4 триллиона рублей. Об этом во вторник, 11 октября, сообщил «Ленте.ру» первый заместитель председателя правления Сбера Кирилл Царев.

По его словам, главным драйвером роста стали ипотечные кредиты — плюс 2,4 процента за сентябрь с учетом секьюритизации. Всего же розничным клиентам Сбер за сентябрь выдал таких кредитов на 523 миллиарда рублей.

По итогам всего третьего квартала рост розничного портфеля кредитов достиг 3,5 процента, с начала года он составил 7,3 процента. При этом выдача потребительских кредитов в третьем квартале превысила показатели второго квартала в 2,5 раза, а ипотечных кредитов — в 2,8 раза.

«Востребованность розничных кредитов по-прежнему остается на высоком уровне, и мы готовы удовлетворять этот спрос — все программы кредитования для населения продолжают действовать в полном объеме», — заявил Царев.

Ранее в октябре сообщалось, что Сбербанк запустил бивалютный депозит в валютной паре рубль/юань в интернет-банке «СберБизнес». Отмечалось, что такой депозит актуален для компаний, которые ведут внешнеэкономическую деятельность в юанях или хотят диверсифицировать свою валюту баланса.

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Варвара Кошечкина
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