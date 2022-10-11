Видео с провокационной надписью на Смоленском метромосту в Москве назвали фейком

Дептранс Москвы назвал фейком видео с провокационной надписью на Смоленском метромосту

Сообщение о том, что на Смоленском метромосту в Москве появился призыв к суициду, оказалось недостоверным. Дептранс столицы назвал видео с провокационной надписью фейком.

Первоисточник информации обнаружить не удалось. Сообщение о том, что на Смоленском метромосту в Москве появилась надпись с призывом к суициду, начало распространяться в сети 11 октября. Так, например, пост на эту тему был обнаружен в Telegram-канале SOTAvision.

Telegram-канал SOTAvision утверждает, что на Смоленском метромосту в Москве появилась надпись: «Прыгни с меня если радовался заминочке на Крымском мосту». В качестве доказательства автор Telegram-канала приводит видео с этой надписью на мосту. Отмечается, что материал был взят из социальных сетей. Другие подробности не приводятся.

11 октября в официальном Telegram-канале Дептранса Москвы вышла публикация, в которой представители департамента назвали видео с надписью на мосту фейком. «По некоторым Telegram-каналам гуляет видео, в котором на медиаповерхностях Смоленского метромоста показывали надпись некорректного содержания. Это видео — монтаж, обыкновенный фейк. Таких сообщений на экранах, конечно же, не было», — говорится в заявлении. В пресс-службе Дептранса добавили, что передали видео службе безопасности для проведения проверки.

Информация о надписи с призывом к суициду на мосту в Москве не получила широкого распространения в российских СМИ. Заметка о том, что на мосту заметили надпись некорректного содержания, была обнаружена только на сайте издания «Вести Московского региона». Позднее это же СМИ опубликовало ответ Дептранса на видео.

Материалы с комментарием столичного департамента транспорта также вышли у РИА Новости, агентства «Москва» и «Москвы 24».

Тем не менее эта информация активно распространилась в социальной сети «ВКонтакте». Посты про надпись на мосту в Москве разместили сообщества «Лентач» (2 миллиона подписчиков), «Россия» (10,6 тысячи подписчиков), «Законопослушный гражданин» (3 тысячи подписчиков) и некоторые пользователи. Причем «Лентач» через некоторое время добавил в новость официальный комментарий Дептранса.

Также публикация на эту тему была замечена в Telegram-канале DOXA. Однако позднее там тоже добавили ответ столичного департамента.