Канье Уэст показал порноролик во время встречи с руководством Adidas

Рэпер Канье Уэст показал порноролик во время встречи с руководством компании Adidas

Американский рэпер Канье Уэст показал порноролик во время деловой встречи с руководством компании Adidas. Запись этого инцидента была опубликована на YouTube-канале артиста.

Во время встречи с двумя представителями компании музыкант поднес к их лицам телефон, после чего один человек спросил: «Это порнофильм?» Уэст ответил утвердительно. Таким образом он пытался провести параллель между сюжетом видео и своим сотрудничеством с Adidas. Присутствовавший на встрече представитель Уэста обвинил компанию в воровстве идей у исполнителя.

«Ребята, вы причинили вред компании, бизнесу и партнерству. Вся концепция этого видео заключается в том, что парень изменил, поэтому девушка сказала: "Ну, тогда я собираюсь сделать то, что является твоим худшим кошмаром"», — сказал Уэст.

Ранее артиста заблокировали в социальной сети Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) за антисемитские посты. Незадолго до блокировки Уэст опубликовал скриншот переписки с рэпером Пи Дидди, в котором обвинял последнего в том, что им якобы управляют евреи.