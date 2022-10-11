Популярный рэпер сделал макияж на камеру и удивил фанатов

Популярный рэпер А Lil Nas X накрасил губы на камеру для рекламы YSL Beauty

Лицо косметического бренда YSL Beauty, популярный рэпер Монтеро Ламар Хилл, более известный как Lil Nas X, сделал яркий макияж на камеру и удивил фанатов. Соответствующее видео он опубликовална своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

В опубликованном ролике 23-летний артист появился в белом халате. В качестве средств для мейкапа глаз он использовал тени серебристого оттенка и тушь, а также накрасил губы помадой вишневого цвета. Свой образ музыкант дополнил золотым кольцом на безымянном пальце правой руки.

Поклонники выразили восхищение преображению звезды в Twitter. «YSL знали, кого брать в качестве рекламного лица. Lil Nas X красавчик, а его губы шикарны», «Горжусь, что такой человек, как Lil Nas X, представляет всемирно известный бренд», «Меня восхищает эта реклама», — написали они.

Известно, что в августе музыкант стал представителем бренда YSL Beauty. Помада, продемонстрированная в ролике, оказалась первым продуктом, который продвигает рэпер.

В декабре 2021 года А Lil Nas X вышел на сцену с голым торсом в мини-юбке и порадовал фанатов. В течение выступления его образ также дополнили жилетка, ковбойская шляпа и перчатки из аналогичного материала.

