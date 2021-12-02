Американский рэпер вышел на сцену с голым торсом в мини-юбке и порадовал фанатов

Рэпер Lil Nas X выступил на Jingle Ball в Техасе с голым торсом в серебристой мини-юбке

Американский рэпер Lil Nas X вышел на сцену во время концерта iHeartRadio Jingle Ball в Техасе в откровенном наряде и порадовал фанатов. Соответствующие фото публикует Daily Mail.

22-летний музыкант появился на публике с голым торсом в серебристой мини-юбке и ботинках такого же цвета. В течение выступления его образ также дополнили жилетка, ковбойская шляпа и перчатки из аналогичного материала.

Пользователи Twitter принялись обсуждать внешний вид артиста в многочисленных публикациях. «Этот образ — самое прекрасное, что я видела в своей жизни», «Где ты достал эту юбку, мне срочно нужна такая же!», «Брат, тебе следует постоянно носить юбки, они тебе чертовски идут», «Ты выглядел очаровательно в этой юбке», — хвалили поклонники.

В сентябре популярный певец Трой Сиван вышел в свет в традиционно женском наряде и вызвал споры в сети. Он посетил ежегодный бал Met Gala в Нью-Йорке в платье длины макси бренда Altu на бретелях, которое оформлено глубоким декольте. В качестве обуви Сиван выбрал массивные сапоги на платформе и высоком прозрачном каблуке.