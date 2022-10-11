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Жители Лейпцига на митинге призвали украинцев уехать и назвали их нацистами

Die Welt: участники митинга в Лейпциге призвали украинцев уехать и назвали их нацистами
СюжетСанкции против России:

Кадр: WELT / YouTube

Жители немецкого города Лейпциг, расположенного на востоке Германии, вышли на антикризисный митинг и призвали украинских беженцев и сторонников эскалации с Россией уехать, назвав их нацистами. Кадры с митинга опубликовала газета Die Welt в YouTube.

На видеозаписи, сделанной на антикризисной демонстрации, группа митингующих выкрикивала лозунги в сторону людей, держащих украинские флаги. «Нацисты, пошли вон! Вы живете за наш счет!» — кричали жители Лейпцига.

Издание отметило, что вечером 10 октября во многих городах на востоке Германии тысячи людей снова вышли на демонстрации против последствий энергетического кризиса и против политики федерального правительства в отношении России и Украины.

Ранее сообщалось, что тысячи демонстрантов вышли на улицы в городах восточной земли Германии Мекленбург-Передняя Померания с требованием отменить санкции против России. Протестующие также выступали за прекращение поставок оружия на Украину и призывали страны к мирным переговорам. Кроме того, жители ФРГ критиковали энергетическую политику страны.

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Варвара Кошечкина
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