Сотрудника высшей квалификационной комиссии Росавиации арестовали после обысков

Суд арестовал главу отдела высшей квалифкомиссии Росавиации Павлюка после обысков

Суд арестовал начальника отдела высшей квалификационной комиссии Росавиации Максима Павлюка после обысков, проведенных в его подразделении сотрудниками ФСБ. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

По данным издания, мера пресечения в виде заключения под стражу была избрана в ночь на 8 октября. Павлюка подозревают в получении взятки в 1,5 миллиона рублей, уточняет Telegram-канал «112». За вознаграждение он обещал летчикам не аннулировать их пилотские свидетельства. Под стражу взят предполагаемый посредник, а третий фигурант дела — женщина отправлена под домашний арест.

Возглавляемый Павлюком отдел занимается выдачей свидетельств, сертификацией авиационных учебных центров и авиационной медициной и входит в управление летной эксплуатации Росавиации. 7 октября сотрудники ФСБ провели выемку документов по месту работы Павлюка, а у него дома прошли обыски.

Задержание Павлюка связано с проверкой правоохранительными органами Максима Костылева, руководившего управлением летной эксплуатации Росавиации с 2013-го по 2022 год. Он уволился со службы в апреле после того, как силовики выявили нарушения в его работе. При этом источник издания указывает, что материалы проверки не подтвердились.

Весной из Росавиации ушел заместитель главы ведомства Олег Сторчевой, который курировал подразделение Костылева.