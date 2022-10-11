Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Сотрудника высшей квалификационной комиссии Росавиации арестовали после обысков

Суд арестовал главу отдела высшей квалифкомиссии Росавиации Павлюка после обысков

Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

Суд арестовал начальника отдела высшей квалификационной комиссии Росавиации Максима Павлюка после обысков, проведенных в его подразделении сотрудниками ФСБ. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

По данным издания, мера пресечения в виде заключения под стражу была избрана в ночь на 8 октября. Павлюка подозревают в получении взятки в 1,5 миллиона рублей, уточняет Telegram-канал «112». За вознаграждение он обещал летчикам не аннулировать их пилотские свидетельства. Под стражу взят предполагаемый посредник, а третий фигурант дела — женщина отправлена под домашний арест.

Возглавляемый Павлюком отдел занимается выдачей свидетельств, сертификацией авиационных учебных центров и авиационной медициной и входит в управление летной эксплуатации Росавиации. 7 октября сотрудники ФСБ провели выемку документов по месту работы Павлюка, а у него дома прошли обыски.

Задержание Павлюка связано с проверкой правоохранительными органами Максима Костылева, руководившего управлением летной эксплуатации Росавиации с 2013-го по 2022 год. Он уволился со службы в апреле после того, как силовики выявили нарушения в его работе. При этом источник издания указывает, что материалы проверки не подтвердились.

Весной из Росавиации ушел заместитель главы ведомства Олег Сторчевой, который курировал подразделение Костылева.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Любовь Ширижик
Обсудить
Последние новости
Маск опроверг информацию о разговорах с Путиным об Украине
Грета Тунберг рассказала об ошибке Германии
МИД заявил об отсутствии реакции Нидерландов на нападения на посольство России
Белоруссия предупредила о рассмотрении Западом плана применения ядерного оружия
В Белоруссии заявили о подготовке организаторов терактов западными спецслужбами
В ПСЖ отреагировали на информацию о желании Мбаппе уйти из клуба
В Китае напомнили о плане США по захвату семи стран мира за пять лет
Турецкий отставной генерал объяснил учения НАТО попыткой сплотить членов альянса
В Италии призвали G7 вместе бороться с высокими ценами на газ
Демократам США предрекли поражение на выборах из-за слов Байдена о Путине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.