Стало известно о взрывах неподалеку от границы Приднестровья

Жители Приднестровья сообщили о взрывах неподалеку от границы республики

Жители села Колосово в Приднестровье сообщили о взрывах, которые прогремели неподалеку от границы республики на территории Одесской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Новости Приднестровья».

Стало известно, что взрывы произошли примерно в 11:00 (совпадает с мск) на территории Украины, в селе Новосеменовка, примерно в 3 километрах от границы с Приднестровьем.

Количество взрывов не уточняется. Погранслужба республики пока не прокомментировала ситуацию.

Ранее украинские СМИ сообщили о ракетных ударах в шести областях Украины: Киевской, Винницкой, Ровенской, Днепропетровской, Одесской и Николаевской. На всей территории страны была объявлена воздушная тревога.