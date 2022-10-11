Власти Львовской области заявили об уничтожении двух электроподстанций

Глава Львовской области Козицкий заявил об уничтожении двух электроподстанций из-за ударов

Две электроподстанции уничтожены во Львовской области в результате ракетных ударов. Об этом сообщил украинский телеканал «Суспильне» со ссылкой на главу областной администрации Максима Козицкого.

«В Львовской области российские ракеты повторно попали в две электроподстанции, которые подверглись обстрелам вчера. Они полностью уничтожены», — говорится в сообщении.

Козицкий уточнил в своем Telegram-канале, что удары произошли ориентировочно в 12 часов дня. Он также подчеркнул, что сейчас на объектах работают специалисты. По его информации, в результате удара во Львове пострадал 53-летний мужчина, у него осколочное ранение. Состояние пострадавшего оценивается как средней тяжести, врачи оказали ему необходимую медицинскую помощь.

Козицкий добавил, что 30 процентов Львова остается без света, при этом в течение суток могут наблюдаться перебои с электро- и водоснабжением. «Всего за последние два дня четыре электрические подстанции во Львовской области потерпели значительные разрушения. Сейчас ищем пути, чтобы обеспечить электропитание области обходными путями», — отметил Козицкий.

Ранее Козицкий заявил об ударах по объектам энергетики. Кроме того, сообщалось, что во Львове есть проблемы со светом и с мобильной связью, а также наблюдаются перебои в подаче воды.