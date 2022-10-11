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Верховный шаман России обратился к шаманам страны по поводу спецоперации

Верховный шаман России поблагодарил других шаманов страны за общий обряд в поддержку СВО
СюжетСпециальная военная операция на Украине:

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Верховный шаман России Кара-оол Допчун-оол обратился со словами благодарности к другим шаманам страны за проведенный ими общий обряд в поддержку российских военнослужащих, участвующих в специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление верховного шамана.

«Шаманы великой родной нашей России, вы все молодцы. Очень нужные обряды провели», — констатировал он.

Кара-оол Допчун-оол также пожелал всем шаманам России «счастья и успехов в дальнейшем укреплении нашей родины и поддержании наших воинов в удаче и благополучии, чтобы они неуязвимы были для пуль и для опасности».

Отмечается, что обряд в защиту земли, людей и Отечества, а также для поднятия и укрепления духа солдат и достижения победы над всеми врагами России проводился 9 октября в 9 часов утра по московскому времени. В нем приняли участие шаманы из Владивостока, Екатеринбурга, Казани, Кемерова, Красноярска, Санкт-Петербурга, Сочи, а также из Тувы и Хакасии.

В августе 2021 года верховный шаман России в ходе проходившего в Кызыле (столица Республики Тыва) III Всероссийского съезда шаманов сообщил, что всего в России работает около четырех тысяч шаманов и их число растет каждый год.

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Игорь Дмитров
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