Российским туристам раскрыли оптимальную стоимость отдыха в Сочи на Новый год

TourDom: десятидневный отдых в Сочи на Новый год будет стоить от 130 тысяч рублей

Российским туристам раскрыли оптимальную стоимость отдыха в Сочи на новогодние праздники. Десятидневное проживание в номере с общим санузлом обойдется двоим туристам в 130 тысяч рублей, пишет портал TourDom.

В пресс-службе управляющей компании горнолыжного курорта «Красная Поляна» отметили, что на Новый год выкуплено уже порядка 45 процентов номеров. При этом пятизвездочные отели заполняются чуть лучше, чем в аналогичный период 2021 года, а вот количество броней на апартаменты «бьет все рекорды».

По словам директора департамента гостиничной недвижимости курорта «Роза Хутор» Сергея Киселева, повышенный спрос ожидаем, поскольку у горных отелей есть много постоянных клиентов. «Эти гости следят за открытием продаж и быстро реагируют», — рассказал он и добавил, что первые бронирования на праздничные даты стали приходить еще в июне.

Так, в трехзвездочном «Azimut Парк Отель Фристайл» на «Розе Хутор» на зимние каникулы — с 29 декабря по 8 января — остался один свободный номер. Стоимость размещения без питания для двоих путешественников стартует от 187 тысяч рублей на десять дней. В гостинице категории две звезды AYS Design Hotel на указанные даты также доступен последний номер «стандарт» за 223 тысячи рублей с включенными завтраками, а также семь двухместных номеров в блоке с общим санузлом — за 130 тысяч рублей.

Ранее россиянам предложили присмотреться к неочевидному зарубежному направлению для зимнего отпуска — Киргизии. Из-за разницы курса отдых на курортах страны является бюджетной альтернативой «Красной Поляне». Так, размещение в отеле курорта «Кашка Суу» в Бишкеке стоит около двух тысяч сом (примерно 1,5 тысячи рублей) на двоих в сутки.